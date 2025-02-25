Герой РФ Елена Серова встретилась с активистами «Движения Первых» в Подмосковье

В Доме «Первых» Подмосковья прошла встреча активистов с космонавтом, Героем РФ, советником губернатора Московской области Еленой Серовой. В мероприятии приняли участие более 400 школьников из 40 округов региона, а также советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Встреча состоялась в рамках проекта «Классные встречи», который реализуется «Движением Первых». Мероприятие было приурочено к Году защитника Отечества. Центральной темой обсуждения стал образ героя.

Елена Серова поделилась историей своего профессионального пути, рассказала о ключевых моментах карьеры и о качествах, которые помогают ей служить Родине.

В формате живой беседы школьники задавали вопросы о профориентации, личностном развитии и впечатлениях от полетов в космос. Также учащиеся узнали о перспективных проектах и возможностях самореализации в Московской области.

Председатель «Движения Первых» Подмосковья Анастасия Бочарова отметила, что такие встречи вдохновляют активистов на новые цели: «Ребята не просто видят олицетворение профессионального успеха в героях — они имеют уникальную возможность попросить совет и задать тот вопрос, который волнует именно их».

Проект «Классные встречи» реализуется «Движением Первых» в рамках поручений президента России Владимира Путина. С 2019 года он входит в федеральный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.