Герой мема «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел» в третий раз попал в тюрьму

Герой легендарного мема «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел» в третий раз оказался в тюрьме и там заразился туберкулезом, сообщает Mash .

Александра Г. дважды отправляли за решетку: в 2017 и в 2023 годах. Первый раз его осудили за разбой, а второй — за кражи из магазинов. В местах лишения свободы он начал жаловаться на проблемы со здоровьем: у него появились кашель и боль в груди.

В ходе медобследования у 37-летнего заключенного выявили туберкулез. В связи с этим его перевели в спецучреждение в Пермском крае.

Его сообщник Артем К. в 2005 году был приговорен к 19 годам лишения свободы за убийство таксиста. Он полностью отбыл срок и вышел на свободу. Именно Артем произнес в суде знаменитую фразу, которая стала культовой.

