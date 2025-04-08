Героиня битвы за Москву Мария Барсученко празднует 104-й день рождения

Иван Курданин, глава Дмитровского муниципального округа, и Михаил Зернов, председатель совета депутатов, поздравили Марию Тимофеевну Барсученко, участницу Великой Отечественной войны, с днём рождения. Эта легендарная жительница Дмитрова отметила 104-й день рождения, сообщили в пресс-службе округа.

Мария Тимофеевна была очень рада гостям, радушно пригласила их за стол и угостила чаем, посетовав, что не смогла напечь своих знаменитых «барсученковских» пирожков, так как здоровье уже не позволяет.

Иван Юрьевич передал ветерану самые тёплые поздравления и пожелания бодрости духа и благополучия от имени губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

За чашкой чая Иван Юрьевич рассказал собеседнице о подготовке к 80-летию Великой Победы. Мария Тимофеевна показала альбом со своими фотографиями и прочитала стихи.

В 1941 году, в самые тяжёлые дни битвы за Москву, она совершила подвиг, который изменил ход сражения: как стрелочница, Мария Тимофеевна открыла путь легендарному бронепоезду НКВД, вовремя преградившему дорогу фашистским танкам, прорывавшимся перейти через канал и захватить Дмитров. За мужество она была награждена орденом Красной Звезды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.