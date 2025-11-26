Георгиевский храм у Парка Победы в Павловском Посаде приобретает окончательный облик

25 ноября глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов вместе с благочинным округа священником Александром Анохиным и епископом Балашихинским и Орехово‑Зуевским Николаем посетил строящийся Георгиевский храм на улице Фрунзе у Парка Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На объекте завершены отделочные работы: установлены мраморный резной престол и жертвенник, смонтирован иконостас с писаными иконами. Алтарную часть украшает мозаичная икона Спасителя, освященная епископом Николаем. По словам главы, каждая деталь в храме продумана и наполнена глубоким духовным смыслом.

Семенов выразил благодарность епископу Николаю за благословение и отдельно отметил вклад отца Александра в реализацию проекта. Храм посвящен Святому Георгию Победоносцу — покровителю воинов и защитников Отечества, что придает ему особую значимость в нынешнее время.

Ожидается, что Георгиевский храм станет местом молитвы за защитников, духовной поддержкой для их семей и центром духовного объединения жителей Павлово‑Посадского округа.

