Георгиевская лента на собаке: дань памяти или оскорбление ветеранов?

Использование символа воинской славы в неуместных формах, например, георгиевской ленты на собаках, воспринимается как неуважение, тогда как ношение символа связано с памятью и патриотизмом, сообщила РИАМО доцент Финансового университета Елена Воронова.

Ранее в соцсетях появились посты с объявлениями о продаже костюмов для собак к 9 Мая в стилистике военной формы Великой Отечественной войны. На фотографиях собаки позируют в гимнастерках с георгиевскими лентами, привязанными к ошейникам.

«Если прикрепить георгиевскую ленточку к костюму ребенка, это будет расценено как проявление духовно-нравственного влияния на подрастающее поколение, но если пытаться разместить этот символ воинской славы на ошейнике собаки, это будет выглядеть неуместно и оскорбительно в глазах окружающих», — предупредила Воронова.

Она добавила, что, согласно федеральному закону, за георгиевской лентой закреплен статус одного из символов воинской славы России и она должна использоваться во время проведения органами публичной власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы или событиям, связанным с почитанием воинов, павших во время сражений за честь и свободу России.

«Однозначно ношение георгиевской ленты — большая честь для каждого, поскольку она помогает приобщиться к коллективной памяти, отображает патриотизм и единение наших граждан в общих национальных ценностях. Разумеется, каждый, кто выбирает нестандартные формы ношения этого символа воинской славы России, должен помнить о том, что нужно при этом проявлять уважение и нести ответственность перед своей нацией за собственные поступки», — подчеркнула эксперт.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.