Гены или тревожность: названы причины появления аэрофобии

сегодня в 14:07

Психолог Елизавета Чернова заявила, что аэрофобия — большая проблема современного человека, и причин у нее может быть множество, но все они сугубо индивидуальны, сообщает RuNews24.ru .

Среди основных факторов возникновения страхов перед полетом на самолете специалист назвала генетическую предрасположенность и сопутствующие тревожные расстройства.

«Обычно боязнь перелетов — это декомпенсация обессивно-компульсивного расстройства личности. Тревожные черты личности при данном расстройстве можно проследить у человека с самых ранних этапов его жизни», — рассказала Чернова.

По ее словам, диагноз «аэрофобия» ставится на основании наблюдения симптомов и их анализа. Обнаруживаются вегетативные и психические признаки. Также существует специализированное тестирование, которое помогает выявить предрасположенность к аэрофобии.

Для борьбы с аэрофобией подойдет психологический ритуал: перед полетом следует постепенно и последовательно создать себе комфортные условия, например, выбрать удобное место в салоне, посоветовала специалист.