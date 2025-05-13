Генсек «Единой России» обратился к участникам конкурса «Лидеры России. Политика»

В своем выступлении Владимир Якушев отметил, что среди полуфиналистов много молодежи, есть участники из воссоединенных регионов, представители «Единой России» и бойцы СВО. Конкурс направлен на то, чтобы выявлять молодых людей, претендующих на будущее больших политиков. И по его итогам, получатся будущие профессиональные политики. Полуфиналисты конкурса — это профессионалы, настроенные патриотично и умеющие мыслить творчески, которых «Единая Россия» рассматривает в качестве кадрового резерва, подчеркнул Владимир Якушев.

«И это принципиально важно. Также я хотел бы отметить, что в конкурсе наставники представляют все политические партии и очень внимательно будут за вами наблюдать. Сегодня, представляя с этой трибуны „Единую Россию“, я знаю, что до полуфинала дошло немаленькое количество моих однопартийцев. Я надеюсь, что та работа, которую мы ведём с вами, поможет действительно конкурентно вам выступить на этой площадке», — акцентировал внимание он.

Владимир Якушев добавил, что в зале присутствуют 13 участников специальной военной операции. Секретарь Генсовета, наставник конкурса обратил внимание: среди полуфиналистов первая женщина, получившая Золотую звезду Героя России за подвиг на полях спецоперации — Людмила Болилая. Медсестра мотострелкового подразделения, ефрейтор спасла жизнь тяжелораненого бойца на позиции. Она закрыла мужчину собой от разлетающихся осколков кассетных боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации. И поблагодарил ее за совершенный подвиг.

Владимир Якушев добавил, что в конкурсе принимают участие и волонтёры, выезжавшие в зону СВО, работавшие в период ковида. И отдельно обратил внимание, говоря о накопленном «Единой Россией» опыте в части формирования кадрового потенциала, что участников СВО в предварительном голосовании «Единой России» в этом году больше, чем в прошлом.

«Принципиально важно, чтобы в политику шли не только люди профессионально подготовленные, но и патриотично настроенные, умеющие творчески и дальновидно мыслить. В этом году в рамках Единого дня голосования большое количество мандатов будет замещаться и, конечно, „Единая Россия“ в этом будет принимать самое активное участие. Нужно сказать, что участников СВО в этом году будет больше, чем в прошлом, ожидается существенное обновление депутатского корпуса партии, будет традиционно достаточно большая конкуренция. И, конечно, определят все люди, избиратели», — сказал он.

Также Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» будет рассматривать участников конкурса «Лидеры России. Политика», как кадровый резерв.

«Когда идет такой мощный отбор, а в конкурсе участвуют молодые люди с очень большим потенциалом, хорошей перспективой, прошедшие предварительные отборы, „Единая Россия“ пытается найти потенциальных кандидатов, чтобы они участвовали затем в выборах, в том числе, и в Государственную Думу. Мы хотим пополнить свои ряды, в том числе и тех, кто будет работать в исполнительных органах „Единой России“. Мы говорим о разных уровнях представительств, начиная с муниципального и заканчивая Государственной Думой», — резюмировал секретарь Генсовета.