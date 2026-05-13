Генпрокуратура РФ запустила творческий конкурс «Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура РФ объявила о старте международного молодежного конкурса «Вместе против коррупции!», сообщает REGIONS .

Школьникам и студентам предлагают взять в руки кисти, карандаши или камеры и создать социальную рекламу на антикоррупционную тему. Работы принимаются с 1 мая по 1 октября 2026 года на специальном сайте. Итоги подведут к Международному дню борьбы с коррупцией.

Участники делятся на две возрастные группы: младшая — от 10 до 17 лет, старшая — от 18 до 25 лет.

Творческое состязание проходит в трех номинациях:

«Лучший плакат» — здесь можно развернуться с графикой и лозунгами.

«Лучший рисунок» — классика для тех, кто силен в изобразительном искусстве.

«Лучший видеоролик» — для тех, кто мыслит движущейся картинкой и монтажом.

Итоги объявят в декабре — к 9 декабря, Международному дню борьбы с коррупцией.

Победителей ждут дипломы и призы от организаторов. Лучшие работы публикуют на официальных ресурсах Генпрокуратуры, давая им вторую жизнь в качестве настоящей социальной рекламы.

