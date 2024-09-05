Генпрокуратура РФ проводит молодежный конкурс соцрекламы «Вместе против коррупции»

сегодня в 16:10

В Генеральной прокуратуре РФ в текущем году под эгидой межгосударственного совета по противодействию коррупции организовано проведение международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Прием конкурсных работ (антикоррупционных плакатов и видеороликов) осуществляется на сайте конкурса www.anticorruption.life до 1 октября 2024 года.

На указанном сайте размещены правила проведения конкурса, которые доступны на всех официальных языках ООН (Организации Объединенных Наций). Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией.

Информация о конкурсе опубликована на Едином портале прокуратуры Российской Федерации (https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/search?article=94670954).