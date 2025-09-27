Генпрокуратура подала иск к владельцу порта в Туапсе по делу о хищении средств

Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск к предпринимателю Шахлару Новрузову, ранее арестованному по обвинению в хищении 919 млн рублей, сообщает ТАСС .

Информация об иске появилась в картотеке арбитражных дел. Там отмечено, что ответчиком выступает еще и компания «Вониксель лимитед», которая является учредителем ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП). А третий ответчик по данному делу — предприниматель и бывший топ-менеджер «Инжтрансстрой» Олег Басин.

Бизнесмена Новрузова арестовали в сентябре. Это произошло после обвинения в попытке хищения чужого имущества на 919 414 051 рубль. Следователи УФСБ РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество.

Также обвиняемый ранее подавал апелляционную жалобу, чтобы ему смягчили меру пресечения, но суд решил оставить ее без удовлетворения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.