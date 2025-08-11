Геннадию Гендину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом уголовного дела о хищении 100 млн рублей. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС , следствие считает, что преступление было совершено организованной группой.

Гендину вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, он, используя свое служебное положение и ссылаясь на связи в федеральных органах власти, получил деньги за лоббирование разрешения на градостроительные работы.

Бывший чиновник, ныне успешный бизнесмен, свою вину не признает. В своих показаниях он отрицает все выдвинутые против него обвинения.