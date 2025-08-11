Геннадию Гендину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
Экс-вице-губернатор Самарской области обвинен в хищении 100 млн рублей
Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом уголовного дела о хищении 100 млн рублей. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, следствие считает, что преступление было совершено организованной группой.
Гендину вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, он, используя свое служебное положение и ссылаясь на связи в федеральных органах власти, получил деньги за лоббирование разрешения на градостроительные работы.
Бывший чиновник, ныне успешный бизнесмен, свою вину не признает. В своих показаниях он отрицает все выдвинутые против него обвинения.