Геннадий Попов встретился с художниками из клуба «Активное долголетие»

Председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов посетил творческую мастерскую клуба «Активное долголетие». В рамках встречи Геннадий Попов познакомился с художниками, пообщался с ними и оценил их работы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На занятиях пенсионеры изучают основы изобразительного искусства и раскрывают свой творческий потенциал под руководством преподавателей.

«Я всегда восхищаюсь тем, сколько таланта и энергии в наших участниках клуба „Активное долголетие“. Такие творческие встречи показывают, что возраст — это лишь цифра, а не преграда для самовыражения и развития. Проект „Старшее поколение“ нацелен именно на то, чтобы каждый наш ветеран, каждый представитель старшего поколения мог найти занятие по душе и, главное, почувствовать себя нужным и востребованным» — сказал Геннадий Попов.

Регулярные мастер-классы помогают участникам развить мелкую моторику, улучшить концентрацию внимания, память и снизить уровень стресса. Такие занятия становятся частью жизни участников, укрепляя психологическое здоровье и повышая уровень социальной активности.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Присоединиться к творческим и спортивным занятиям, экскурсиям и культурным программам могут все желающие, состоящие в проекте «Активное долголетие».

Телефоны для записи и получения дополнительной информации: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

