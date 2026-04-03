Геннадий Панин встретился с активом ЕР в Павловском Посаде

Встреча депутата Госдумы Геннадия Панина с доверенными лицами «Единой России» прошла 2 апреля в Павловском Посаде. Участники обсудили задачи партии и стратегию работы на местах при участии главы округа Дениса Семенова и депутата Мособлдумы Линары Самединовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие руководители предприятий, социальные работники и представители общественных организаций — те, через кого партия получает обратную связь от жителей. Обсуждались приоритеты дальнейшей работы и развитие местных структур партии.

Геннадий Панин подчеркнул, что президент поставил перед партией задачу стать не бюрократической структурой, а действенным механизмом помощи людям.

«Мы делаем ставку не на агитацию, а на работу. Лозунги заканчиваются в день выборов, а работа с людьми никогда не останавливается», — отметил депутат.

Отдельное внимание уделили развитию местных отделений. 2026 год «Единая Россия» объявила Годом местных отделений. Ранее акцент делался на укреплении первичных отделений и взаимодействии с муниципальными депутатами, теперь эти направления планируют объединить в единую систему, чтобы повысить эффективность работы на местах.

По словам участников, такой подход позволит быстрее реагировать на запросы жителей и доводить решения до результата. Встреча прошла в открытом формате, где каждый обозначил свою зону ответственности в реализации национальных и региональных задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.