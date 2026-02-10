Геннадий Панин обсудил развитие образования с педагогами Павлово-Посадского округа

9 февраля депутат Государственной думы Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов посетили центр дополнительного образования «Истоки» в Электрогорске и провели встречу с руководителями образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе визита Геннадий Панин и Денис Семенов ознакомились с обновленным центром «Истоки», где в прошлом году завершился капитальный ремонт. В рамках модернизации были устранены проблемы с инженерными сетями, в том числе с отоплением, на которые ранее жаловались родители воспитанников. Обновленные помещения позволили открыть новые студии для занятий.

В ближайшее время в центре планируется запуск кружка робототехники и мини-детского сада. Для новых помещений будет закуплена дополнительная мебель за счет фонда инициативного бюджетирования депутата Московской областной Думы Линары Самединовой.

Основной темой визита стала встреча с руководителями образовательных учреждений округа. Геннадий Панин отметил, что общение с педагогами помогает вырабатывать стратегические решения в законотворческой деятельности.

«Руководители образовательных учреждений смотрят на законы глазами практика. Я получил обратную связь по уже принятым нормам в сфере образования, а также предложения для проработки с профильным комитетом Госдумы», — пояснил депутат.

Он также рассказал педагогам о текущих инициативах Государственной Думы и подчеркнул важность мнения специалистов, которые видят, как законодательные нормы работают на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.