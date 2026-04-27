Генетики МФТИ в Долгопрудном изучили останки жертв Батыя

Ученые МФТИ в Долгопрудном исследовали останки 11 жителей Ярославля, погибших при осаде города войсками хана Батыя. Анализ ДНК из тканей зубов позволил выявить тяжелые наследственные заболевания и следы инфекций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Исследовательская группа с участием генетиков Физтеха изучила общее захоронение в окрестностях Ярославля. Ученые взяли образцы тканей зубов, которые хорошо сохраняют ДНК, и провели палеогеномный анализ.

У средневековых жителей обнаружили многочисленные заболевания полости рта и опасные генетические мутации, связанные с глухотой, слепотой, отеком гортани и иммунодефицитами. Высокая концентрация таких изменений может свидетельствовать о близкородственных браках среди знати.

«Высокая концентрация этих мутаций говорит о близкородственных браках в верхушке общества. За крепостными стенами жили не просто богатые люди — они несли очень тяжелый генетический багаж», — подчеркнул один из авторов исследования.

Кроме того, у одной из погибших выявили столбняк. По мнению ученых, в средневековых войнах люди нередко умирали не от самих ран, а от инфекций, попадавших в открытые повреждения. Исследователи отмечают, что сочетание палеогеномики и традиционной археологии помогает глубже понять историю и эволюционные процессы.

