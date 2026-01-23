Генетический сбой: есть ли предрасположенность к цифровой зависимости

Исследования доказали, что склонность к цифровой зависимости может быть обусловлена генетической предрасположенностью. Однако сама зависимость по наследству не передается, сообщила РИАМО врач, психиатр-нарколог клиники Маршака Валентина Аванесова.

«Есть люди, у которых в мозге меньше рецепторов, улавливающих дофамин, поэтому они получают не такое сильное удовольствие от еды, общения и других вещей по сравнению с остальными. У них часто возникает фоновое чувство тоски, пустоты и неудовлетворенности, а мозг ищет стимулы, дающие мощный выброс дофамина, находя их в гиперувлекательном цифровом контенте: лайках, победах в играх, бесконечном скроллинге», — пояснила Аванесова.

По ее словам, много дофамина — тоже плохо, так как он довольно быстро превращается в норадреналин, «гормон стресса и действия».

«Когда у людей высокая активность бета-гидроксилазы дофамина, образуется избыток норадреналина, что выражается в импульсивности, жажде острых ощущений и риска. Эти люди находят огромное удовольствие в играх, спорах в соцсети, биржевой торговле, то есть там, где можно „выплеснуть“ эмоции», — пояснила психиатр.

Как уточнила специалист, если у человека есть предрасположенность к избыточности серотонинового обмена и недостаточности норадреналинового, он живет на эмоциональных качелях. Он может листать ленту в соцсетях и уйти в игру, чтобы успокоиться, или писать провокационные посты или комментарии для выплеска агрессии. То есть онлайн-общение помогает контролировать чувства.

«Но на самом деле смартфон с интернетом не решают проблему, а лишь усугубляют ее. Баланс нейромедиаторов намного эффективнее поддерживают физическая активность и психологические практики, иногда в сочетании с медикаментами», — заключила собеседница.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.