сегодня в 10:36

В Параде Победы примут участие 9 тыс человек и 70 единиц техники

Генеральная репетиция Парада Победы началась на Красной площади в Москве, сообщает РИА Новости.

Началась репетиция с внесения флага РФ и знамени Победы под звуки песни «Священная война».

На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть построение участников Парада Победы. Пешие парадные расчеты уже готовы к участию в главном празднике страны.

Планируется, что после вынесения флага РФ на Красной площади покажется расчет автомобилей «Аурус» с командующим парадом и принимающим парад.

После пройдут пешие парадные расчеты. В состав пешей колонны войдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ.

Всего в Параде Победы примут участие 9 тыс. человек и 70 единиц техники.