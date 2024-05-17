Подмосковным родителям рассказали, как защитить детей от мошенников

В новой схеме интернет-мошенники используют детей, чтобы с помощью QR-кодов украсть деньги родителей. Такие случаи произошли этой весной в нескольких российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Злоумышленники создают группы по раздаче бесплатных предметов в популярных детских онлайн-играх. Чтобы получить бонусы, ребенок должен выполнить задания — например, войти в банковское приложение с телефонов родителей и сделать скриншот. Затем аферисты отправляют QR-код. При сканировании со счета списываются деньги.

Чтобы не попасть на удочку к мошенникам, расскажите своему ребенку правила личной безопасности. Следите за тем, как ребенок использует гаджеты. Ограничьте время, проведенное за смартфонами и планшетами, установите родительский контроль.

Также улучшить навыки цифровой грамотности и узнать больше о кибербезопасности в сети помогут просветительные проекты, такие как «Урок цифры» или «Цифровой ликбез».

На сайте проектов представлены мультипликационные ролики от ведущих цифровых компаний-лидеров, а также интерактивные задания, направленные на обучение детей в игровой манере. Видеоматериалы размещены в открытом доступе и полезны как детям, так и их родителям.

Еще больше информации о цифровой безопасности можно узнать на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.