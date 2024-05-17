800 договоров на получение земли и недвижимости заключил бизнес Подмосковья

Инвестиционная карта Московской области позволила бизнесу региона заключить более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости. Об этом рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Инвестиционная карта Подмосковья — это инструмент, позволяющий инвесторам онлайн подобрать самостоятельно локацию для размещения бизнеса на территории региона. Также функционал карты позволяет оставить заявку на подбор площадки специалистами Мининвеста. На сегодняшний день с помощью пяти онлайн-сервисов через инвесткарту Московской области бизнес заключил 825 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости. Общий объем инвестиций по проектам составляет свыше 233 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать более 24,6 тыс. рабочих мест для жителей региона», — сказала Екатерина Зиновьева.

Так, предприниматели воспользовались пяти онлайн-сервисами «Земля за 1 рубль», «Земля без торгов», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость в МКД», «Земля в индустриальных парках».

Зиновьева отметила, что наибольшее число договоров заключено в рамках сервиса «Недвижимость за 1 рубль», запущенного в прошлом году. По этой программе с бизнесом было заключено 216 соглашений на общую сумму 1,1 млрд рублей.

На втором месте — сервис «Недвижимость в МКД». С помощью инвестиционной карты предприниматели Московской области заключили 214 договоров с момента запуска сервиса. Суммарный объем инвестиций — 400 млн рублей.

Сервис «Земля за 1 рубль» на третьем месте по востребованности у инвесторов. На сегодняшний день по этой программе через инвесткарту заключено 204 договора на общую сумму 111,6 млрд рублей.

Екатерина Зиновьева напомнила, что инвестиционная карта является одним из обязательных элементов регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Подобрать площадку для размещения бизнеса и подать заявку на получение локации можно на инвесткарте на инвестиционном портале Московской области.

Сейчас в Подмосковье 280 проектов по импортозамещению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона счел приятным тот факт, что речь идет о технологической отрасли. К примеру, в Щелкове запустили производство спутников — это «Газпром СПКА». Инвестиции проекта составляют 15 млрд рублей, а предприятие предоставляет жителям региона 200 рабочих мест.