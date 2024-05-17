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В Одинцовском округе возвели шесть поликлиник за последние пять лет

В сфере здравоохранения за последние пять лет в Одинцовском округе построили шесть поликлиник, в том числе самая большая в Одинцове на 1,5 тыс. посещений в смену, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым также отметил, что в округе появись три офиса врача общей практики.

В 2024–2025 годах в муниципалитете планируется достроить и ввести в эксплуатацию еще пять поликлиник. Они появятся в поселке Заречье, селе Ромашково, Звенигороде, ЖК «Одинцово-1», ЖК «Гусарская Баллада».

Также в округе обустроят фельдшерско-акушерский пункт в поселке Дубки, заключил глава горокруга.