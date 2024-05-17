Организацию земельных торгов в Подмосковье обсудили на выставке «Госзаказ»

В рамках второго дня XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», который проходит в инновационном центре «Сколково», заместитель министра регионального министерства имущественных отношений Сергей Бозриков поделился с коллегами организацией земельных торгов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Он представил концепцию того, как будущий инвестор может приобрести участок в Подмосковье на торгах в аренду или в собственность для своего бизнеса.



Любое строительство, как известно, начинается с земли. Для того чтобы построить тот или иной объект, сначала нужно выбрать подходящий участок и приобрести его в собственность или аренду. Конечно, землю можно купить на известных площадках участника, а можно и заключить сделку с государством.

Подходящие для бизнеса участки размещаются на сайте torgi.gov, портале ЕАСУЗ easuz.mosreg.ru, а также на инвестпортале Московской области, где аукцион уже организован и нужно принять участие в торгах.

«Есть возможность и самостоятельно выбрать место для размещения бизнес-объекта, обратившись за участком в муниципалитет, и «побороться» на аукционе. Для этих целей в Московской области реализована электронная услуга «Предоставление земельного участка на торгах». Чтобы ею воспользоваться, нужно самостоятельно или с помощью кадастрового инженера подготовить схему расположения участка и приложить ее к заявлению по услуге, либо обозначить место, например, на публичной кадастровой карте, в случае образования участка в населенном пункте, тогда схему подготовит сам муниципалитет. Далее администрация сформирует участок, поставит его на кадастровый учет и выпустит решение о проведении торгов. После чего заявитель получает уведомление об организации аукциона на право по его заявлению», — добавил Бозриков.

В прошлом году по инициативе Миноблимущества в штат некоторых органов местного самоуправления либо подведомственные муниципальные учреждения были введены кадастровые инженеры. Часть округов заключили годовые контракты с данными специалистами, ещё в части муниципалитетов — кадинженер участвует в конкурсе на выполнение работ. Это сделано для того, чтобы образовывать земельный участок можно было до проведения торгов за счёт городских округов. В результате, за прошлый год кадастровыми инженерами образовано 3,4 тыс. земельных участков.

«За три последних года мы реализовали на торгах порядка 640 земельных участков под коммерческие цели и 6 тысяч под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. Сделки с государством — это гораздо удобнее и что немаловажно, открыто и прозрачно», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.