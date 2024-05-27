Генерал Попов отреагировал улыбкой после второго отказа об освобождении из СИЗО

сегодня в 15:36

SHOT опубликовал видео реакции генерала Попова на отказ о домашнем аресте

Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова не переведут на домашний арест. Видео реакции Попова на повторный отказ опубликовал SHOT в Telegram-канале .

Попов не терял хорошего расположения духа во время повторного заседания на тему перевода его из СИЗО под домашний арест. 235-й гарнизонный военный суд отказал генерал-майору в переводе под домашний арест, на что Попов отреагировал с улыбкой.

На кадрах видно, как экс-командующий 58-й армией находится за стеклом, улыбается и поднимает руку, сжимая в кулак.

Слушания о переводе Попова под домашний арест шли в закрытом режиме.

Ранее следствие подало ходатайство о переводе генерал-майора под домашний арест, которое суд не удовлетворил. Попов продолжит находиться в СИЗО.