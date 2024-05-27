Генерал Попов отреагировал улыбкой после второго отказа об освобождении из СИЗО
SHOT опубликовал видео реакции генерала Попова на отказ о домашнем аресте
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Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова не переведут на домашний арест. Видео реакции Попова на повторный отказ опубликовал SHOT в Telegram-канале.
Попов не терял хорошего расположения духа во время повторного заседания на тему перевода его из СИЗО под домашний арест. 235-й гарнизонный военный суд отказал генерал-майору в переводе под домашний арест, на что Попов отреагировал с улыбкой.
На кадрах видно, как экс-командующий 58-й армией находится за стеклом, улыбается и поднимает руку, сжимая в кулак.
Слушания о переводе Попова под домашний арест шли в закрытом режиме.
Ранее следствие подало ходатайство о переводе генерал-майора под домашний арест, которое суд не удовлетворил. Попов продолжит находиться в СИЗО.