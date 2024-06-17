В Солнечногорске объявлен конкурс на капитальный ремонт котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту котельной в городском округе Солнечногорск п. Менделеево Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства с поставкой оборудования.

«Планируется замена запорной арматуры и трубопроводов, пароводяных подогревателей. Капитальный ремонт котла будет выполняться после проведения технического диагностирования, также будет произведена оценка оборудования (приточно-вытяжной вентиляции, дымовых труб и приборов отопления, газоснабжения, электроснабжения, электроосвещения, автоматики) и при необходимости — предусмотрена замена», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средство бюджета городского округа Солнечногорск.

Выполнение работ планируется завершить к декабрю 2024 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.