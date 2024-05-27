Оставили в СИЗО: суд во второй раз отказал Попову в переводе под домашний арест

сегодня в 13:21

Генералу Попову во второй раз отказали в переводе из СИЗО под домашний арест

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов останется в СИЗО. Суд в очередной раз не стал менять ему меру пресечения и переводить под домашний арест, сообщает Baza .

Следствие подало ходатайство о переводе генерал-майора под домашний арест, которое не удовлетворил 235-й гарнизонный военный суд. Попов продолжит находиться в СИЗО.

24 мая во время апелляции защиты на арест Попову в переводе отказал 2-й Западный окружной военный суд. На это генерал-майор отреагировал спокойно, заявив, что с ним «бывало и хуже».

Бывшего командующего 58-й армией ВС РФ задержали по обвинению в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных для строительства оборонительных укреплений. По данным следствия, общая сумма ущерба составила свыше 130 млн рублей.