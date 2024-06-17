Дрон ВСУ атаковал КамАЗ и два комбайна в районе села Головчино
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
КамАЗ и два комбайна в районе села Головчино Грайворонского городского округа подверглись атаке ВСУ с помощью FPV-дрона, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В результате взрыва у всех транспортных средств повреждено остекление, у одного комбайна посечена кабина, у второго – радиатор.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Оперативные службы работают на месте.
Ранее трое жителей села в Белгородской области пострадали при обстреле. Также различные повреждения получили несколько домов.