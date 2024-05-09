Генерал-майор Едыкин: военная техника в России становится все лучше

Если сравнивать технику, которая была во время Великой Отечественной войны и ту, что представили сегодня на параде в честь 79-летия Победы, то это две колоссальные разницы, сообщил корреспонденту РИАМО генерал-майор в отставке, ветеран ВОВ Степан Едыкин.

«Техника становится все лучше и лучше», — констатировал 98-летний ветеран.

Едыкин отметил, что парад прошел достойно.

«Для старых солдат — это проявление почета и уважения. Радует, что есть много желающих почтить память всенародного подвига», — сказал он.

По его словам, от парада к параду представляемая техника на Красной площади становится все лучше и лучше.

«Будучи на параде не впервые, я замечаю, как раз от раза иностранные атташе отмечают и интересуются отечественной военной техникой», — сказал ветеран.

По его словам, нужно, чтобы Запад понимал — Россия может ответить и защититься.

«Сейчас многое делается для того, чтобы противники имели представление о том, с чем им придется столкнуться в случае недружественных действий по отношению к России. Парад это прекрасно продемонстрировал», — заключил он.

Степан Едыкин 1943-м был призван в армию и направлен в снайперскую школу, после окончания которой воевал на втором Белорусском фронте. Участвовал в Восточно-Прусской операции, был дважды ранен. День Победы встретил в госпитале.

После войны продолжил службу на должностях, связанных с делопроизводством. В 1960 году окончил военный факультет Московского финансового института, 18 лет возглавлял валютно-финансовую службу Штаба Объединенных Вооруженных сил государств — участников Варшавского договора.

Удостоен орденов Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

В Москве в четверг прошел парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем прошли девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники, после чего над Кремлем пронеслись пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи».