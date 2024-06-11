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Гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского задержали по обвинению в педофилии

В Челябинске задержали генерального директора местного электро-металлургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Его подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщает газета «Ведомости Урал» со ссылкой на ГСУ СК России по региону.

В отношении Ходоровского возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия). Расследование дела продолжается.

В настоящее время следствие рассматривает возможность предъявления обвинения задержанному и меры пресечения.

В апреле Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-владельцам Челябинского электрометаллургического комбината о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 млрд рублей.

Также суд принял решение изъять у бывших владельцев ЧЭМК активы ГК «Ариант», которая является крупнейшим в РФ производителем вина.