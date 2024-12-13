Гендиректор «Россети Московский регион» проверил строительство ключевых питающих центров

В ходе рабочей поездки генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор посетил высоковольтные подстанции компании в филиалах «Новая Москва», «Западные электрические сети» и «Южные электрические сети», передает пресс-служба компании.

На юге Подмосковья Александр Пятигор в сопровождении руководителей компании проверил ход реконструкции подстанции (ПС) 110 кВ «Лопасня». В ходе модернизации уже установлен и поставлен под напряжение новый трансформатор мощностью 63 МВА.

По результатам осмотра гендиректор дал поручение, не снижая темпов, продолжить работы по реконструкции подстанции, смонтировать и включить второй аналогичный трансформатор до конца 2024 года, а также завершить перевод нагрузки 6 кВ ПС «Лопасня» из прежнего закрытого распределительного устройства (ЗРУ) во вновь построенное распределительное устройство до конца сентября 2025 года.

В Новой Москве Александр Пятигор посетил площадку строящейся подстанции 220 кВ «Красная». Генеральный директор остался доволен ходом строительства нового питающего центра и дал поручение в рамках возведения энергообъекта подать напряжение на распределительный пункт с целью скорейшего подключения к электросетям энергопринимающих устройств Завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем.

Завершилась рабочая поездка на подстанции 110 кВ «Звенигород», где генеральный директор проинспектировал перевод потребителей на новое распредустройство подстанции с последующей реконструкцией электрооборудования старого ЗРУ 6 кВ и взял на особый контроль строительство новых кабельных заходов на реконструируемый питающий центр.

Александр Пятигор подчеркнул, что все объекты должны быть сданы в следующем году в установленные сроки.