Гендиректор РЭО встретился с руководителем Республики Тыва

«Регион запросил приобретение 103 единиц транспортных средств, так как дефицит составляет 78%. Также нужно создать 1110 новых мест для накопления отходов, поскольку нынешний дефицит составляет около 63%. Мы наблюдаем заинтересованность региона в решении этих проблем и готовность предпринимать меры для формирования надежной системы обращения с отходами. Сейчас в активной стадии находится реализация инфраструктурного проекта, для которого проектно-сметная документация уже отправлена на экспертизу», — пояснил глава РЭО.

Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва, отметил важность обсужденных вопросов.

«Важнейшие трудности в Туве связаны с недостатком техники для вывоза отходов и нехваткой полигонов, соответствующих стандартам. На балансе 29 единиц спецтехники, из которых 5 закуплены в этом году. За 9 месяцев региональным оператором вывезено 48 тысяч тонн ТКО. В настоящее время на согласовании в РЭО находится дорожная карта для инвестиционного проекта по созданию объекта в сфере обращения с ТКО в Кызылском районе на основе концессии. Я лично возглавил новую межведомственную рабочую группу по вопросам ТКО в республике. Нам важна поддержка РЭО, так как мы еще продолжаем настраивать систему», — сказал глава региона.

В Республике Тыва один региональный оператор действует в двух зонах. Ежедневно используется 29 единиц специализированной техники, информация о которых зарегистрирована в Федеральной государственной информационной системе учета ТКО.