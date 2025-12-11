Гендиректор РЭО посетила строящиеся мусоросортировочные комплексы в Дагестане

В Республике Дагестан ведутся строительно-монтажные работы на мусоросортировочных комплексах в Карабудахкентском, Дербентском и Хасавюртовском районах. Проектная мощность обработки отходов составит 950 тыс тонн в год. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию этих объектов — 2026 год. Площадки строительства посетила гендиректор РЭО Ирина Тарасова, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

В состав делегации также вошли Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов и Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Ратмир Расулов.

На комплекс в Карабудахкентском районе будут поступать отходы из центральной зоны, в которую входят Махачкала, Каспийск и Буйнакск. Ежегодно на предприятии будут обрабатывать 500 тыс. тонн отходов.

Комплекс в Дербентском районе строится с расчетом на обработку 200 тыс. тонн отходов в год.

На объекте в Хасавюртовском районе будут обрабатывать 250 тыс. тонн ТКО в год.

Предприятия будут принимать смешанные отходы для их обработки с последующим выделением вторсырья: пластиков, черных и цветных металлов, стекла, картона и бумаги. Технологические линии включают автоматические разрыватели пакетов, барабанные грохоты, а также воздушные, баллистические и оптические сепараторы для отбора металлов. Вторсырье упакует пресс для дальнейшей продажи переработчикам. Пуско-наладочные работы уже проведены, апробировано основное технологическое оборудование.

«Строительство комплексов позволит не только достигнуть поставленных в рамках национального проекта показателей по сокращению объема захораниваемых отходов на 50%, но и направить существенную часть образующихся вторичных фракций на повторную переработку. Предприятия станут очередным шагом к совершенствованию системы обращения с отходами в республике», — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.