Гендиректор РЭО и губернатор Ленинградсокй области провели встречу

Во время рабочей поездки в Ленинградскую область, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Александр Дрозденко обсудили развитие системы управления твердыми коммунальными отходами в регионе и детали инвестиционных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«В Ленобласти идут инвестиционные проекты, которые направлены на формирование инфраструктуры для работы с ТКО. Эти новые объекты помогут региону достичь целей национального проекта „Экологическое благополучие“, уменьшить объемы захороненных отходов, повысить уровень переработки ТКО и начать активное использование вторичных ресурсов, что соответствует принципам циклической экономики», — подчеркнул Денис Буцаев.

В числе новых объектов, которые появятся в Ленобласти, отмечен комплекс в Рахьинском городском поселении. Он рассчитан на осуществление обработки в объеме 300 тысяч тонн, утилизации — 134 тысячи тонн, размещения — 120,5 тысячи тонн ежегодно.

Во время визита глава РЭО также осмотрел строительную площадку экопромышленного парка, реализуемого в регионе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Строительные работы на территории парка близятся к завершению. В этом году начнут строительство три резидента парка.