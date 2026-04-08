Гендиректор МАХ объяснил значение облака на логотипе
Гендиректор MAX Хуснояров: символ облака отражает диалог в цифровом формате
Генеральный директор МАХ Фарит Хуснояров разъяснил, что означает облако на логотипе мессенджера MAX. По его словам, знак символизирует цифровое общение, сообщает RT.
Он рассказал, что графическое облако на логотипе связано с идеей диалога и переписки в онлайн-среде.
«Графическое облачко — символ диалога и общения в цифровом формате, стилизованный под сообщение внутри мессенджера», — подчеркнул Хуснояров.
Он добавил, что логотип MAX ассоциируется с дружеским общением и помогает пользователям быстро находить приложение среди других сервисов на экране смартфона.
Ранее в мессенджере MAX появилась папка «Каналы» с рекомендациями для пользователей.
