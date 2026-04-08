Гендиректор МАХ объяснил значение облака на логотипе

Генеральный директор МАХ Фарит Хуснояров разъяснил, что означает облако на логотипе мессенджера MAX. По его словам, знак символизирует цифровое общение, сообщает RT .

Он рассказал, что графическое облако на логотипе связано с идеей диалога и переписки в онлайн-среде.

«Графическое облачко — символ диалога и общения в цифровом формате, стилизованный под сообщение внутри мессенджера», — подчеркнул Хуснояров.

Он добавил, что логотип MAX ассоциируется с дружеским общением и помогает пользователям быстро находить приложение среди других сервисов на экране смартфона.

Ранее в мессенджере MAX появилась папка «Каналы» с рекомендациями для пользователей.

