Геймеров назвали самыми лучшими мужьями

Психологи назвали геймеров идеальными мужчинами для счастливого брака. Такие парни часто обладают гораздо большей эмоциональной гибкостью и стрессоустойчивостью, сообщает SHOT .

Эксперты отверждают, что современные видеоигры развивают способность быстро анализировать ситуацию и принимать решения в критических условиях. Это может быть полезно для эффективного разрешения конфликтов и поиска компромиссов в отношениях с партнером.

Помимо этого, геймеры для достижения победы должны обладать выдержкой и сохранять спокойствие. Эти качества также полезны в личных отношениях.

Ранее психолог рассказала, как порнография влияет на восприятие отношений. Из-за контента для взрослых в парах чаще возникают претензии к внешности, технике, желанию и частоте секса.

