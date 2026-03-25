Где в Подмосковье ждать лесные пожары: МЧС обозначило зоны риска

Луховицы, Шатура, Орехово-Зуево и другие округа востока Подмосковья вошли в зону повышенного риска лесных пожаров. При этом регион готов к наступлению пожароопасного периода, сообщил журналистам главный государственный инспектор по пожарному надзору Московской области, полковник внутренней службы Александр Медведев.

«Межведомственной комиссией, которую возглавляет МЧС, проводится проверка тех муниципальных образований, которые у нас традиционно являются пожароопасными. Это, начиная с муниципальных образований Луховицы, Кашира, и вся восточная зона, куда входят также Шатура, Ногинск, Орехово-Зуево. В общем весь восток Московской области», — сказал Медведев.

Он добавил, что сейчас проводятся проверки муниципальных образований в части обеспечения населения на пожароопасный период.

«Проверки должны завершиться буквально до конца мая. Пока все идет в плановом режиме. Замечания, которые мы выявляем, устраняются. Можно сказать, что Московская область готова к наступлению пожароопасного периода», — рассказал инспектор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.

