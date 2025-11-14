«Газпром нефть» стала лучшим работодателем в нефтяной отрасли по версии РБК

В рейтинге работодателей РБК — 2025 «Газпром нефть» заняла лидирующую позицию среди отечественных нефтяных компаний. Всего в 100 компаниях оценивали репутацию, уровень социальной ответственности, эффективность бизнеса, инновационное развитие и условия труда.

В «Газпром нефти», владеющей в том числе Московским НПЗ, реализована комплексная система поддержки сотрудников. Компания создает для них все условия для комфортной работы и отдыха, в том числе на передовых нефтеперерабатывающих производствах. Рост и развитие каждого сотрудника обеспечиваются благодаря бесплатному обучению и карьерным трекам, а для повышения качества жизни предусмотрена система заботы о здоровье.

Свыше 80 тыс. специалистов разного профиля работают в компании, все они способствуют инновационному развитию отрасли, при этом имеют возможность для раскрытия своего потенциала. Так, 2,5 тыс. работников обеспечивают бесперебойное производство Московского НПЗ.

Кроме того, «Газпром нефть» работает над воплощеним в жизнь масштабных проектов в отечественной промышленности, в том числе с помощью технологии ИИ и цифровых двойников. При помощи образовательных программ в вузах и колледжах молодые специалисты компании могут получить актуальные знания об отрасли, далее — сделать первые шаги в карьере. В этом году около 2 тыс. выпускников трудоустроились после прохождения практик и стажировок в «Газпром нефти».

«Для специалистов, которые ежедневно управляют передовыми технологиями отрасли, на Московском НПЗ созданы самые комфортные условия. В периметре предприятия каждому работнику доступен фитнес-зал, медцентр и уютные зоны для отдыха», — сказала заместитель гендиректора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.

Внутренние опросы компании подтверждают высокую оценку экспертов: более 80% сотрудников расскзали, что чувствуют себя счастливыми на работе, они гордятся тем, что стали частью команды.

По итогам всероссийского опроса экспертов в области подбора персонала «Газпром нефть» в 2025 году вышла в финал престижной премии «HR-бренд года» от HeadHunter. Еще она стала самым популярным работодателем в промышленности для специалистов техспециальностей согласно версии рейтингов FutureToday и Best Company Award.