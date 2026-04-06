«Газпром нефть» объявила о планах принять на практику более тысячи студентов в 2026 году

Идет отбор практикантов на месторождения, заводы, научные центры и ИТ-кластеры компании «Газпром нефть». Студенты могут попробовать себя в самых разных ролях — от операторов установок до геотехников и аналитиков данных. Молодые люди получат возможность поработать на действующих объектах и принять участие в проектах федерального масштаба. Одним из ключевых мест для прохождения практики станет Московский НПЗ, входящий в состав компании.

На современном нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в столичном районе Капотня, будущие специалисты освоят управление высокотехнологичными процессами переработки нефти и познакомятся с цифровыми системами контроля. Студенты-химики в реальных лабораториях займутся проверкой качества бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Кроме того, подготовка кадров ведется с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности на учебном полигоне предприятия.

В текущем году на Московском НПЗ первый профессиональный опыт получат более 100 человек. В программу летней производственной практики включен конкурс профессионального мастерства. Лучшим практикантам завод предложит дальнейшее трудоустройство. Также студенты смогут бесплатно посещать спортивный зал и другие объекты для работников, расположенные на территории МНПЗ. Все желающие попасть в сезон практик могут заполнить анкету в специальном карьерном разделе на сайте предприятия.

На месторождениях «Газпром нефть» ждет геологов, геофизиков, специалистов нефтегазового дела и электромонтеров. Особенно востребовано направление по техносферной безопасности. Компания также приглашает студентов узких специальностей — например, геотехников, которые работают с промышленными объектами в зоне вечной мерзлоты. Всех, кто отправится на месторождения, компания обеспечит бесплатным проездом, жильем и питанием на весь срок практики.

В офисах, научных центрах и ИТ-кластерах компании в Санкт-Петербурге и Тюмени практику пройдут студенты-экономисты, маркетологи, логисты, а также специалисты по закупкам, строительству и ИТ. На судах — специалисты по навигации и связи, судовые электрики и механики. Повсюду студентов будут сопровождать наставники, которые помогут освоить профессию и адаптироваться в коллективе.

Студенты и выпускники российских вузов и колледжей каждый год называют «Газпром нефть» одним из лучших работодателей в промышленности. Это подтверждают данные рейтингов Best Company Award и FutureToday. Они составлены на основе опросов более 20 тыс. человек. Практика в компании нередко становится первым шагом к будущему трудоустройству.