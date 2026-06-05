«Газпром нефть» и правительство Якутии подписали соглашение о поставках масел

На полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между «Газпром нефтью» и правительством Республики Саха (Якутия). Документ предполагает наращивание объемов поставок современных масел, предназначенных для промышленности и транспорта региона. Со стороны нефтяной компании соглашение подписал Александр Дюков, со стороны республики — глава Якутии Айсен Николаев.

Выполнять обязательства по договору доверено «Газпромнефть — смазочные материалы» — дочерней структуре «Газпром нефти», управляющей масляным бизнесом. Один из производственных объектов этой компании находится в Подмосковье.

В портфеле предприятия — около 1 тыс. позиций масел и технических жидкостей. Их рецептура создается специалистами собственного научно-исследовательского центра. В разработке задействована цифровая платформа на основе ИИ: система изучает условия работы конкретного оборудования заказчика и подбирает оптимальное сочетание масел и присадок.

Помимо поставок, инженеры компании обеспечат якутские предприятия сервисной поддержкой. Используя методы предиктивной диагностики, они оценивают состояние техники по анализу отработанного масла и выявляют возможные неисправности еще на ранних этапах. Это помогает сократить расходы на ремонт и плановое обслуживание.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что ключевую роль в экономике Якутии играет добыча полезных ископаемых.

«При разработке месторождений в республике применяется технически сложное, зачастую уникальное оборудование, поэтому горнодобывающие предприятия предъявляют особые требования к смазочным материалам. „Газпром нефть“ имеет многолетний опыт разработки и производства качественных индустриальных масел, адаптированных под значительные нагрузки и суровые климатические условия. Компания готова обеспечить поставки современной смазочной продукции предприятиям промышленного сектора республики и предоставить дополнительные сервисы для повышения надежности и стабильности работы оборудования», — отметил Дюков.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил, что регион является одним из крупнейших промышленных регионов страны, где предприятия работают в сложных климатических условиях и используют высоконагруженную технику.

«Поэтому для нас важно, чтобы они были обеспечены качественными отечественными смазочными материалами, отвечающими современным требованиям надежности и эффективности. Соглашение с „Газпром нефтью“ позволит расширить применение российских высокотехнологичных решений, обеспечить промышленность республики необходимой продукцией и инженерно-технической поддержкой. Это будет способствовать повышению надежности работы производственных объектов и создаст дополнительные условия для дальнейшего развития промышленного потенциала Якутии», — подчеркнул глава Якутии.