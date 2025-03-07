Гаврилина и Карнавал рассказали, что подарили близким на 23 февраля

В преддверии Международного Женского дня российские звезды и артистки рассказали, чем они порадовали своих близких на 23 февраля, сообщает kp.ru .

Популярная блогерша и певица Валя Карнавал заявила, что подарила близкому человеку картину, сделанную своими руками. Она отметила, что подарок произвел большое впечатление.

22-летняя певица, телеведущая и тиктокер Юлия Гаврилина призналась, что подарила своему отцу холодильник для вина. Она заявила, что это очень полезный и нужный подарок как для отца, так и для всей семьи.

«Так что я точно стараюсь замечать детали и радовать любимых людей», — добавила Гаврилина.

Блогер Екатерина Голышева на прошедшее 23 февраля устроила целый квест для любимого. Она приобрела сразу несколько подарков, а парень должен был искать подсказки в квартире. Среди подарков был дорогой парфюм, компьютерный стол и кружка с смешной надписью. Своему отцу девушка подарила классический набор: дорогой чай и теплые носки.