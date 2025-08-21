В Подольске гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин» в текущем году пройдет в новом формате акции «Едим по Похлебкину» и продлится неделю — с 29 августа до 6 сентября на нескольких площадках округа. Кульминацией фестиваля станет кулинарный флешмоб 6 сентября в парке имени Виктора Талалихина. Там проведут дегустации, конкурс кулинарного мастерства, мастер-классы и угостят всех вкусными блюдами русской кухни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 29 августа в нескольких кафе, барах и пиццерий в течении недели можно будет отведать блюда по рецептам Похлебкина и получить за это подарок. В гастрономическом марафоне участвуют кафе «Булл Вар», «Собачка», «Реальные бургеры», «V.плов узбекское кафе», «Пончики и вафли», «Мильфей» и «Былина», пиццерия «ВкусноНата», бар «Матрикс». В эти же дни в музее «Подолье», центральной библиотеке и баре «Матрикс» пройдут лекции по книгам Похлебкина.

Кульминацией фестиваля 6 сентября станет кулинарный флешмоб, посвященный памяти знаменитого исследователя русской кухни. В парке Талалихина в огромном казане приготовят знаменитые грибные щи из свежей капусты с домашней лапшой. Профессиональные повара из Москвы и Московской области объединятся, чтобы приготовить «Осенний суп против головной боли и пасмурного настроения», а также самый вкусный пирог «Утопленник» по легендарному рецепту Похлебкина.

Пройдет соревнование на лучший холодный чай с фруктовыми, овощными и травяными добавками. Посетители смогут увидеть процесс приготовления всех блюд от начала до конца, попробовать угощение и узнать много интересного о традиционной кухне страны.

Пройдет концерт и встреча с супругой Похлебкина Евой, которая готовит посетителям свой сюрприз.

Организаторам фестиваля являются комитет по культуре и туризму администрации Подольска, Туристско-информационный центр, Музей «Подолье», Московская ассоциации кулинаров, Кулинарная школа «Еда повсюду».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.