сегодня в 17:43

Гастрофестиваль в честь Масленицы состоялся в Истре

Любимый с детства праздник в округе начали гастрофестивалем на площади Дружбы у МБУ РМ «Молодежный центр» 16 февраля. Праздник объединил жителей округа, соединив атмосферу народных традиций с современными технологическими решениями, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа мероприятия включала:

Народные игры и состязания: гости участвовали в конкурсах на ловкость и силу, создавая по-настоящему живую атмосферу гуляний.

Кулинарное шоу: шеф-повар Денис Комляков провел авторский мастер-класс и испек самый большой блин фестиваля — зрелищный и аппетитный финал гастрономической части.

Дегустационные площадки: локальные пекарни и кофейни представили широкий выбор свежей выпечки и блинов с разнообразными начинками.

Особое внимание привлек робот-блинопек отечественной разработки. Высокотехнологичная установка выпекала золотистые блины в режиме реального времени, демонстрируя, как гармонично могут сосуществовать культурное наследие и инженерные инновации.

Масленичная неделя в Истре стартовала ярко, динамично и с заметным гастрономическим акцентом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.