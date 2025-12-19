Гастроэнтеролог подготовила три факта о чае

Врач-гастроэнтеролог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алина Палкина рассказала, действительно ли чай полезен для организма, правда ли в нем больше кофеина, чем в кофе, какой риск для организма несут частые чаепития, передает пресс-служба компании.

Чай VS кофе: что больше бодрит?

Существует расхожий миф о том, что в чае больше кофеина, чем в кофе. Однако это не соответствует действительности. Согласно медицинским исследованиям, в среднем кофе содержит примерно в 2–3 раза больше кофеина, чем один и та же порция заваренного чая: в 150 мл кофе — около 95 мг кофеина, в то время как в зеленом чае — около 25–35 мг, а в черном — около 40-60 мг.

Зеленый и черный чай содержат разные биологически активные компоненты, однако все они обладают большой ценностью для здоровья организма. Зеленый чай содержит больше катехинов с мощными антиоксидантными свойствами и способствует борьбе с воспалением и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а черный — танины и теафлавины, которые способны улучшить когнитивные функции и также снизить риск гипертонии и улучшить здоровье сосудов.

Тревога и диарея — к чему еще может привести избыток чая?

Некоторые исследования доказывают, что умеренное потребление черного и зеленого чая благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря улучшению функции сосудов и снижению уровня холестерина. Кофеин, содержащийся в чае, повышает концентрацию внимания и скорость анализа информации, снижает чувство усталости.

Однако стоит ограничиться 300-400 мг чая в день (8-10 чашек) или 150 мг за один раз, иначе может значительно повыситься артериальное давление, возникнуть учащение сердцебиения, внутреннее беспокойство и тревога, тремор, головная боль и даже диарея. Употребление кофеин-содержащих напитков в вечерние часы может ухудшить качество сна. Исследования показывают, что кофеин за 3–6 часов до сна сокращает продолжительность глубоких фаз сна, а также увеличивает латентность засыпания и снижает его качество.

Танины, содержащиеся в чае, могут связываться с железом, что затрудняет его всасывание. Поэтому людям с железодефицитной анемией или существующими проблемами с усвоением железа рекомендуется ограничить потребление чая или пить его за 1-2 часа до или после еды.

Какие чаи самые полезные?

Помимо классического черного и зеленого чая, есть еще много разных сортов напитка. Однако их потреблять стоит с большой осторожностью. Пуэр и другие ферментированные чаи могут содержать повышенное количество тяжелых металлов или токсинов, накопленных в процессе ферментации, особенно при неправильных условиях производства. В день рекомендовано не более 2 чашек приготовленного напитка.

В больших количествах можно пить следующие сорта чая:

— Травяные чаи (ромашка, мята, имбирь). Обычно они не содержат кофеина, однако некоторые травы могут иметь противопоказания или вызвать аллергию.

— Белый чай и каркаде содержат меньше кофеина, что делает их более безопасными для употребления в больших количествах.

«Чтобы извлечь максимум пользы из напитка, стоит придерживаться простых правил при его приготовлении. Заваривайте чай при оптимальной температуре и времени. Для зеленого и белого чая это 70–80 градусов. Высокая температура (>85 градусов) разрушает чувствительные к теплу соединения и увеличивает содержание танинов, делая напиток горьким. Черный и пуэр, травяные чаи лучше заваривать при 90–95 градусов, чтобы обеспечить полное экстрагирование, не разрушая полезных веществ. Не пейте очень горячий чай — выше 65 градусов — и избегайте заваривания в течение долгого времени, это способствует развитию бактерий. Соблюдайте дозировку при заваривании чая — обычно 1–2 чайные ложки (около 2–3 г) на 200 мл воды. Избегайте металлических и пластиковых изделий — лучше всего использовать стеклянную, керамическую или фаянсовую посуду», — заключила Алина Палкина.