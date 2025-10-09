Гарбузов: всероссийский хакатон «Открой#Моспром» пройдет в столице

Участниками станут специалисты из разных регионов и сфер — от инженеров и аналитиков до дизайнеров.

«В рамках всероссийского хакатона „Открой#Моспром“ столичные власти и крупнейшие промышленные компании поставят шесть задач на решение реальных запросов от индустрии и города. Участникам предстоит разработать цифровые прототипы технологических продуктов и сервисов: от системы на базе ИИ для подбора мер поддержки до мобильного приложения для карьерного развития в промышленности. Лучшие кейсы будут рассмотрены для дальнейшего внедрения в экосистему столицы, а сильнейшие команды разделят общий призовой фонд в 2,5 млн рублей», — прокомментировал Гарбузов.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы поставит задачу по созданию системы консолидации, анализа и визуализации данных о работе столичных промышленных компаний.

АНО «Моспром» предложит разработать участникам прототип аналитической системы с привлечением искусственного интеллекта. Решение должно помочь предприятиям подобрать меры поддержки в сфере тарифного регулирования, которые доступны для их отрасли. ОЭЗ «Технополис Москва» предоставит возможность создать платформу автоматизированного подбора персонала и стажировок для резидентов.

Для ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) необходимо разработать приложение для преобразования Excel-файлов в полноценные базы данных с веб-интерфейсом.

Завод «Микрон» совместно с ГК «Р-Фарм» представят кейс по созданию мобильного приложения-конструктора. Участникам предстоит построить IT-платформу, которая станет базовым инструментом для формирования сообщества молодых инженеров, студентов и выпускников вузов, HR-специалистов, наставников и экспертов.

Кроме того, в рамках хакатона состоится панельная дискуссия HR-лидеров о вызовах московской промышленности и подготовке кадров будущего. В ней примут участие представители Госкорпорации «Роскосмос», ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, завода «Микрон» и «РУ КМЗ».

Регистрация открыта до 15:00 15 октября на официальном сайте: hackathon.otkroimosprom.ru. Событие будет проходить в гибридном формате: онлайн и очно на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».