Гарбузов: ведущие эксперты расскажут о трендах биоэкономики на ВДНХ

21 февраля на ВДНХ в рамках проекта «Открой#Моспром» пройдет открытая лекция «Что такое биоэкономика?», сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Мероприятие организовано департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Накануне форума будущих технологий жители и гости столицы смогут узнать о трендах и перспективах развития биоэкономики России и Москвы, где биотехнологии и возобновляемые биологические ресурсы постепенно становятся основой производственных процессов. Лекция пройдет в рамках проекта „Открой#Моспром“, который объединяет более 150 заводов и около 10 различных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на производства, викторины и другие специальные мероприятия», — уточнил Анатолий Гарбузов.

Среди спикеров — директор Физтех‑школы биологической и медицинской физики Московского физико‑технического института Денис Кузьмин и директор по экономике здравоохранения компании «Р‑Фарм» Александр Быков. Они расскажут об отрасли и науке, поделятся своими знаниями и открытиями, а также объяснят посетителям, что представляют собой биоэкономика и биотехнологии в Москве сегодня и почему традиционные подходы больше не работают.

К участию приглашаются молодые ученые, студенты профильных вузов и инженеры, интересующиеся развитием города граждане.

Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте проекта otkroimosprom.ru.

В рамках форума при поддержке «Открой#Моспром» пройдут экскурсии на производства резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» — предприятие «ПК-137» (биотехнологическая компания «Биокад») и завод «Велфарм-М».