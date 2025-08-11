сегодня в 11:10

Гарбузов: в Москве испытали оборудование для атомных плавучих энергоблоков

Московское предприятие НПП «Доза» успешно завершило межведомственные испытания системы радиационного контроля «Ливадия-871», предназначенной для головного модернизированного атомного плавучего энергоблока. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Данная система разработана для непрерывного мониторинга радиационного фона и технологических показателей на плавучих АЭС. В ее состав входит более 190 единиц оборудования, включая измерительные приборы и вспомогательные технические средства, которые гарантируют полный контроль радиационной безопасности и рабочих процессов энергоблоков.

По словам министра, благодаря мерам поддержки со стороны города высокотехнологичные предприятия Москвы создают передовые решения для разных сфер экономики. Особое внимание уделяется атомной отрасли, которая укрепляет технологический суверенитет страны.

«Так, столичный производитель со статусом промышленного комплекса провел межведомственные испытания системы радиационного контроля для головного модернизированного атомного плавучего энергоблока», — пояснил Гарбузов.

Испытания проводились для проверки соответствия системы техническим требованиям и оценки ее готовности к установке на энергоблок. Члены комиссии дали высокую оценку работоспособности системы.

Как отметил генеральный директор компании Алексей Нурлыбаев, в ходе тестирования специалисты детально проанализировали ключевые параметры, включая технические характеристики, функциональность ПО и слаженность работы всех компонентов.

«По результатам экспертной оценки система радиационного контроля „Ливадия-871“ полностью соответствует всем нормативам и готова к эксплуатации», — рассказал Нурлыбаев.

Особую важность проект приобретает в связи с освоением Песчанки — одного из крупнейших золото-медных месторождений в мире. Именно в Чукотском автономном округе планируется размещение современных плавучих энергоустановок, которые обеспечат электроэнергией Баимскую рудную зону и крупный горнодобывающий узел.