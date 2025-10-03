Гарбузов: столичная компания модернизировала информационную систему Росархива

Система создана по заказу Федерального архивного агентства (Росархива).

«Город уделяет особое внимание развитию технологического потенциала. Благодаря мерам поддержки компании создают новые цифровые решения и внедряют передовые разработки. Так, столичный производитель планетарных сканеров и программных платформ создал Государственную информационную систему удаленного использования архивных документов. Решение обеспечивает единый доступ к крупнейшим архивным фондам страны, которые к концу 2025-го объединят свыше 10 млн единиц хранения», — поделился Гарбузов.

Корпорация ЭЛАР разработала ГИС УИАД как единую цифровую точку доступа к документам через Интернет. На данный момент в системе объединены электронные описи 13 федеральных архивов, включая Государственный архив РФ, Российский государственный архив экономики, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив литературы и искусства и другие.

«Корпорация более 30 лет работает на рынке систем управления информацией и первой в России ввела понятие „Электронный архив“. Сегодня в портфеле компании сотни проектов корпоративного уровня, а также собственные продукты — от программных платформ и специализированных сканеров до роботизированных архивных накопителей. Решения обеспечивают полный цикл цифровой трансформации. Модернизация ГИС УИАД стала для нас важным этапом, который задает новый стандарт пользования архивными документами для миллионов россиян», — уточнил руководитель департамента маркетинга корпорации Артем Вартанян.

Поиск информации построен достаточно просто: можно задать запрос по названию архива, фонда, описи или дела, а также по аннотациям. В базе уже доступно более 67 тыс. фондов, 106 тыс. описей и 23,8 млн заголовков архивных дел.

Пользователи могут бесплатно и без регистрации искать архивные документы, просматривать заголовки описей и каталоги. Исследователи также получают удаленный доступ к электронным документам и расширенные инструменты поиска.

Помимо этого, на единой облачной платформе пользователям доступны полнотекстовый поиск, личный кабинет для заказа услуг, удобный сервис заказов и оплаты, регистрацию и авторизацию посредством государственной единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также безопасность данных.