Гарбузов: хакатон «Открой#Моспром» собрал 2,2 тысячи участников из 60 регионов

Участники Всероссийского хакатона «Открой#Моспром», который впервые прошел в столице, разработали соцсеть для производственников, программу для автоматизированного подбора персонала, приложение для преобразования Excel-файлов в веб-базы данных и другие полезные сервисы, сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Наибольшее число участников было из Подмосковья и столицы, Санкт-Петербурга, Башкортостана и Татарстана.

«Всероссийский хакатон „Открой#Моспром“ собрал более 2,2 тысячи инженеров, ИТ-специалистов, дизайнеров, аналитиков, маркетологов, продакт-менеджеров, HR- и PR-практиков, а также управленцев, экспертов индустрии и студентов из 60 регионов страны. Такие мероприятия, с одной стороны, способствуют поиску нестандартных решений реальных практических задач, которые стоят перед промышленными предприятиями и городскими структурами, с другой — обеспечивают приток перспективных кадров в отрасль», — уточнил Гарбузов.

В течение 45 часов команды решали практические задачи от лидеров промышленной отрасли — госкорпорации «Росатом», ПАО «Яковлев», АО «Микрон» и ГК «Р-Фарм», а также от департамента инвестиционной и промышленной политики города, ОЭЗ «Технополис Москва» и АНО «Моспром».

Победитель «221» создал приложение для глубокого рассмотрения финансовых и операционных данных, в котором используются ИИ-агенты для выявления аномалий, точек роста и зон внимания.

Команда «Хайлоджикс» представила единую платформу для оценки эффективности мер таможенно-тарифного регулирования (ТТР).

SummitTeam заняла первое место с платформой, которая объединяет компании, вузы и соискателей в едином пространстве, позволяя централизованно управлять вакансиями, заявками на стажировки и аналитикой по рынку труда.

Ребята из «Лайтхауса» создали умную систему на основе нейросети, которая автоматически отвечает на вопросы пользователей, ищет ответы в базе знаний и, если не уверена в ответе, передает вопрос живому оператору.

Победителем хакатона также стала команда «Скачать фильмы бесплатно», предложившая решение к кейсу по созданию приложения-конструктора для молодежных сообществ и клубов предприятий от АО «Микрон» и ГК «Р-Фарм».

Команда Digital Rover представила интеллектуальный каталог электронных таблиц для удобного хранения, управления и совместной работы с данными.