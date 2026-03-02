«Галя, у нас отмена»: столичный особняк «кинул» 20 невест в день росписи

Автор книг и переводчик из Москвы Виктория рассказала в своем Telegram-канале , как 20 невест чуть не остались без росписи, так как особняк, где должны были пройти церемонии, в последний момент сдали под коммерческое мероприятие.

Москвичка активно готовится к свадьбе и состоит в чате невест, где можно получить советы по организации празднества. Именно туда и пожаловались оказавшиеся в сложной ситуации девушки. Все они выбрали местом для проведения церемонии бракосочетания особняк на Малой Ордынке, который входит в площадки мэра Москвы «Новые адреса счастья».

Утром 26 февраля одна из невест рассказала в чате ЗАГСов Москвы о том, что прямо в день регистрации брака без ее ведома изменилась площадка. Буквально за час до мероприятия ей позвонили и объявили о переносе росписи в другое место. В аналогичную ситуацию попали еще 19 пар.

При звонке сама площадка заявила, что роспись в этот день у них невозможна по причине технических неполадок — якобы возникли проблемы с проводкой. Позвонив в ЗАГС, невеста узнала, что на самом деле особняк сдан под съемки рекламы.

Разгневанные девушки отправились в официальный чат столичных ЗАГСов за разъяснениями. Там им пояснили, что все регистрации в особняке отменили по не зависящим от госоргана причинам. Информация об этом появилась лишь в день церемонии. Чтобы не испортить праздник, было принято решение оперативно организовать бракосочетания в особняке на Болотной набережной. В качестве извинений невестам была предложена фотосессия в особняке на Ордынке.

Оказалось, что особняк на Ордынке его владельцы действительно сдали на 26 февраля под коммерческое мероприятие одного из брендов одежды и нижнего белья. В тот же день в соцсетях появились фото и видео от разных блогеров, которые посетили это мероприятие.

Пострадавшие невесты остались крайне недовольны тем, что коммерция готовилась заранее — параллельно записи на роспись, а о переносе регистрации в другое место было сообщено день в день. При этом сама площадка попыталась скрыть факт проведения коммерции. В чат ЗАГСов пришел ее официальный представитель и заявил, что в системе бронирования якобы произошел сбой. При этом владельцы особняка сами выделили эту дату под проведение росписей брачующихся, о чем сообщили правительству Москвы.

Виктория добавила, что это не первый подобный случай, произошедший с данной площадкой. В прошлом году особняк имел другого владельца и иное название, но случилась аналогичная ситуация. Получается, что ребрендинг не помог навести порядок в работе площадки.

