Галерея проекта «Слово Победителям» пополнилась ко Дню Победы

Социальный проект «Слово Победителям» является результатом совместной работы Страхового Дома ВСК, журнала «Пограничник» и газеты «Ветеран». На данный момент в нем собрали свыше 60 рассказов участников Великой Отечественной войны.

Каждая история — уникальный взгляд на самую большую трагедию и самый значительный народный подвиг ХХ века. Главная задача проекта — сохранить голос автора. Воспоминания очевидцев бережно собирают и дополняют наглядными маршрутами, фотографиями и историческими документами.

В учебниках нельзя найти ни одну из этих историй, но каждый эпизод может стать сюжетом книги или лечь в основу фильма. Проект «Слово Победителям» — это стремление сохранить в истории память о событиях и героях, которые не должны быть забыты.

Как отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, священный долг новых поколений — хранить память о событиях Великой Отечественной войны и передавать ее будущим поколениям.

«„Слово Победителям“ — это вклад ВСК в сохранение наследия нашей Родины. Проект с десятками неизвестных историй участников войны, о которых не прочитаешь в книгах, увековечит память и воспоминания ветеранов. Мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир», — отметил Тарновский.