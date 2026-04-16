Галерея «Ника» в Ступине отмечает тридцатый юбилей масштабной экспозицией

В художественной галерее «Ника» городского округа Ступино состоялось торжественное открытие юбилейной выставки «Галерея „Ника“. 30 лет в диалоге с искусством». Экспозиция, приуроченная к 30-летию галереи, представляет собой настоящую художественную летопись города, где переплелись традиции и новаторство, произведения прошлых лет и современные творения.

В двух выставочных залах развернулась уникальная ретроспектива, объединившая работы признанных авторов советской эпохи и молодых дарований, определяющих нынешний облик ступинского искусства. За три десятилетия деятельности галерее удалось сформировать коллекцию, демонстрирующую смену эпох, художественных направлений и эстетических предпочтений. Гости могут ознакомиться с академической графикой, экспрессивной живописью, пейзажами, натюрмортами и психологическими портретами.

«Эта выставка — не просто собрание произведений, а живой диалог поколений художников, которые на протяжении 30 лет определяли культурный облик Ступино. Мы видим здесь и работы мастеров, чьи имена уже вписаны в историю отечественного искусства, и молодых авторов, которые только начинают свой путь. Галерея „Ника“ всегда была точкой притяжения для творческих людей, и юбилейная экспозиция — лучшее тому подтверждение», — отметила ученый-секретарь Ступинского историко-краеведческого музея Юлия Леснова.

Торжественное открытие прошло в душевной и творческой обстановке. Для гостей выступил ансамбль скрипачей симфонического оркестра Ступинской филармонии под управлением Дмитрия Тарасова. Солист Эдуард Страхов своим проникновенным пением добавил вечеру особой глубины и душевного тепла.

Выставка «Галерея „Ника“. 30 лет в диалоге с искусством» продолжит свою работу до 23 мая. Возрастное ограничение: 6+.

Организаторы приглашают всех ценителей искусства увидеть, как менялось искусство Ступино за три десятилетия, открыть для себя новые имена и по-новому взглянуть на знакомые работы.

