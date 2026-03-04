Галерея Горшина превратилась в огромный цветущий сад для химчанок

4 марта в преддверии Международного женского дня в Химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина провели торжественное открытие выставки «Цветы женщинам», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Активные жители города, сотрудники администрации и ценители прекрасного собрались, чтобы первыми увидеть уникальную коллекцию полотен, воспевающих природу и красоту. Открыла экспозицию муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Цветы, весна и женщины — эти понятия неразделимы. Они олицетворяют собой саму жизнь, обновление и нежность. В преддверии 8 Марта галерея дарит нам не просто букет, который завянет через пару дней, а вечную красоту, запечатленную на холсте. Эта выставка — знак любви и восхищения», — отметила в своем приветствии Инна Монастырская.

Организаторы подготовили для посетителей настоящий сюрприз. Впервые экспозиция вышла за рамки привычных залов и развернулась буквально на всех этажах здания, создав единое праздничное пространство. Картины из богатейших фондов галереи с изображением роскошных букетов, изящных натюрмортов и цветочных композиций наполнили каждый уголок весенним настроением. Экспозицию собрали из полотен 60-70х годов двадцатого века, чтобы передать возвышенный дух советского праздника.

«Мы приглашаем всех женщин, всех жителей города посетить эту уникальную выставку, посвященную самому нежному и долгожданному празднику. Это отличная возможность отвлечься от суеты, погрузиться в атмосферу гармонии и зарядиться позитивом на всю весну», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

К Международному женскому дню в Химках запланирована масштабная программа: концерты, творческие вечера, мастер-классы и, конечно, теплые встречи с родственницами бойцов, участвующих в специальной военной операции, чтобы окружить их вниманием и заботой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.